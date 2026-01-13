Orbán Viktor: a háború a legfontosabb sorskérdés
2026. január 13. kedd 11:45
Mindenki látja, hogy a háború a legfontosabb sorskérdés, ami Magyarország előtt áll, és erre a Tisza nem mond semmit - közölte a miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán.
"Berepülő drón, önmerénylet, alkotmányos puccs, kamu honlapok és védjegyek. Politikai abszurd. Az elmúlt egy hónapban ennyire futotta a Tisza Párttól" - fogalmazott Orbán Viktor a közösségi oldalán, hozzátéve, hogy nem is csoda, napról napra szorulnak.
Úgy folytatta a bejegyzést, hogy Európa az ukrajnai háborútól hangos. 800 milliárd dollárt, európai katonákat és fegyverszállításokat követelnek Európától. Minden a brüsszeli háborús terv szerint halad.
"Mindenki látja, hogy a háború a legfontosabb sorskérdés, ami Magyarország előtt áll. És erre a Tisza nem mond semmit. Nem mondanak semmit, mert belebuknának. Brüsszelnek nem tudnak, Kijevnek pedig nem akarnak nemet mondani. Marad a politikai bűvészkedés" - írta a miniszterelnök.
Hozzátette, hogy ezért állnak elő napról napra egyre nagyobb képtelenségekkel, hogy ne kelljen kimondani az igazat: menthetetlenül Brüsszel-pártiak.
"Sebaj. Ameddig ők vergődnek, mi tesszük a dolgunkat. Kívül tartjuk Magyarországot a háborún. Nem sodródunk és nem hajolunk meg. Ez a különbség. Ezért vagyunk mi a biztos választás" - zárta a bejegyzést Orbán Viktor.
MTI
