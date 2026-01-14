Orbán Viktor: 800 milliárd dollár nem a fán terem meg
2026. január 14. szerda 13:01
Magyarország számára több mint 9 milliárd dolláros sarcot jelentene annak a 800 milliárd dollárnak az előteremtése, amelyet Ukrajna követel a következő 10 évre az európaiaktól - hívta fel a figyelmet Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Facebookon.
"800 milliárd dollár nem a fán terem meg. Ennyit követelnek az ukránok a következő 10 évre, tőlünk, európaiaktól. Magyarország számára ez több mint 9 milliárd dolláros sarcot jelentene" - közölte a kormányfő.
"És hogy mindezt honnan kellene Brüsszel szerint előteremteni? A teljesség igénye nélkül: elvennék a 13. és 14. havi nyugdíjat, az otthonteremtési támogatásokat, a csok-ot, a rezsicsökkentést, az egykulcsos jövedelemadót, a munkáshitelt, az édesanyáknak, a fiataloknak, illetve a családoknak járó adókedvezményeket. A sort hosszan folytathatnám" - írta Orbán Viktor.
