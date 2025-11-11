Októberben csökkent a hideg élelmiszerek ára

A kormány a Tiszával ellentétben nem a profithajhász multik, hanem a magyar emberek pártján áll, ezért folytatja a harcot az indokolatlan áremelésekkel szemben - írta a legfrissebb árstatisztikai adatokhoz fűzött kommentárjában kedden a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jelentéséből kiemelték, hogy októberben a hideg élelmiszerek ára az előző hónaphoz képest 0,4 százalékkal csökkent.



A kormány itt nem áll meg: 2026. február 28-ig meghosszabbítja és december 1-től további 14 termékre kiterjeszti az árréscsökkentést - erősítette meg a minisztérium.

A Tisza által tervezett brutális, munkát és nyugdíjakat terhelő adóemelésekkel ellentétben a kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, továbbá a családok anyagi mozgásterének bővítése érdekében 2025. december 1. és 2026. április 30. között a kártyabirtokosok ismét felhasználhatják a SZÉP-kártyákon lévő összegeket hideg élelmiszer vásárlására is.

A kormány a szépkorúak támogatására is kiemelt figyelmet fordít: október 15-ig minden nyugdíjas számára kézbesítettük a 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványt, 2026-tól pedig több lépésben ugyan de bevezetjük a 14. havi nyugdíjat.

A KSH adatait idézve az NGM ismertette: 2025 októberében az infláció mértéke az előző év azonos időszakához képest 4,3 százalék volt, szeptemberhez viszonyítva átlagosan nem változtak az árak. Az élelmiszerinfláció mértéke éves alapon 3,9 százalékot tett ki, míg szeptemberhez képest az élelmiszerek ára 0,1 százalékkal mérséklődött.

Ezen belül vizsgálva, a hideg élelmiszerek esetében, azaz a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva éves alapon mindössze 1,7 százalékkal emelkedtek, az előző hónaphoz képest pedig 0,4 százalékkal csökkentek az árak.

Az NGM közleménye kitért arra, hogy a Tisza Párt lebukott, céljuk a bankadó és a multik különadójának csökkentése vagy kivezetése. Helyette brutális többkulcsos jövedelemadó-emeléssel sújtanák a munkavállalókat, megadóztatnák a nyugdíjakat és elvennék a sok százezer család megélhetését biztosító termelő ipari vállalkozások adókedvezményét, ami bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne.



