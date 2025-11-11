Baranya kincseiből kaphatunk ízelítőt a Pécsett nyílt különleges vásárban

Szerdán délelőtt nyitották meg az Árkádban a VI. Baranyai Ízelítő Termelői

és Kézműves Vásárt, ahol négy napon át várják a vendégeket. Idén rekordszámú, több mint 50 helyi, Baranya vármegyei székhellyel rendelkező termelő (kistermelő, őstermelő, élelmiszer előállító) és kézműves gyűlik össze, hogy termelői kóstoltatásokkal kiegészítve bemutassák gondosan elkészített portékáikat.

A vásáron 56 standon a Baranyai Termelőkért és Kézművesekért Egyesület tagjai és

meghívott vendégeik büszkén mutatják be gazdaságukat.

Kínálatukban szerepelnek saját készítésű, friss és egészséges vegyszermentes élelmiszerek, mint például kovászos pékáru, füstölt és főtt hústermékek, lekvárok, szörpök, sajtok, mézek, olajok, aszalványok, szószok, tészták, zöldségek és gyümölcsök.

Ezen felül kiváló minőségű, egyedi, helyi értéket képviselő kézműves termékek is megjelennek az eseményen, többek között kerámia, ékszer, textil termékek, lakásdekorációk, virágdíszek, nemez és hímzés.



A vásár egyben egy közösségi esemény, amely lehetőséget ad a termelőknek és

kézműveseknek a tapasztalatcserére, a kapcsolatépítésre és az együttműködésre.



Emellett kiemelt hangsúlyt fektetnek a helyi értékek népszerűsítésére, a baranyai specialitások és hagyományos termékek bemutatására, valamint a közösség összekovácsolására. Az eseményen a hagyomány és a modernitás találkozik, ahol több program és előadás is várja az érdeklődőket.