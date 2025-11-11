A Dunába és Külső-Bédába is pontyokból érkezett utánpótlás
2025. november 11. kedd 16:14
A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége egy pályázati támogatás segítségével 2900 kg II. nyaras pikkelyes pontyot helyezett ki hétfőn a Dunába, a dunaszekcsői kompkikötőnél.
Ugyanezen napon a Külső-Bédába 1100 kg II. nyaras pikkelyes ponty került kihelyezésre.
A kihelyezett halak átlagos tömege 0,6 kg/db volt, az érvényben lévő helyi horgászrend szerinti 35 cm-es alsó mérethatárt még nem érik el, kérik az esetlegesen kifogott halakkal történő kíméletes bánásmódot!
Képünk illusztráció.
Forrás: HEBMESZ
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Újabb elfogások: futószalagon...
- Késsel támadó dohánybolti rablót...
- A Dunába és Külső-Bédába is...
- Enyhített a bíróság a zalai ál-Jézus...
- Pécsett is épülnek új lakások...
- Októberben csökkent a hideg...
- Szerdától 2, 3 millió ember számára...
- Baranya kincseiből kaphatunk ízelítőt...
- Vontatóval ütközött egy autó a...
- Üveggel, husánggal, támadt egy páros...