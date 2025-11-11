A Dunába és Külső-Bédába is pontyokból érkezett utánpótlás

A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége egy pályázati támogatás segítségével 2900 kg II. nyaras pikkelyes pontyot helyezett ki hétfőn a Dunába, a dunaszekcsői kompkikötőnél.

Ugyanezen napon a Külső-Bédába 1100 kg II. nyaras pikkelyes ponty került kihelyezésre.

A kihelyezett halak átlagos tömege 0,6 kg/db volt, az érvényben lévő helyi horgászrend szerinti 35 cm-es alsó mérethatárt még nem érik el, kérik az esetlegesen kifogott halakkal történő kíméletes bánásmódot!

Képünk illusztráció.

