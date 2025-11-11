Késsel támadó dohánybolti rablót ítéltek el Pécsett
2025. november 11. kedd 12:41
A Pécsi Ítélőtábla másodfokon helybenhagyta a dohánybolti eladóra késsel támadó sikertelen rabló büntetését.
Az anyagi gondokkal küzdő középkorú férfi 2024. április 23-án, egy szatyorba rejtett konyhai késsel felszerelkezve ment be egy Somogy vármegyei község dohányboltjába.
Egy vevő távozását követően előkapta a kést, és rátámadt az eladóra.
A nő rákiabált a férfira, majd dulakodtak, melynek során az eladó próbálta távol tartani magától a támadót, és kivédeni a késszúrásait. A nőnek minden erejét összeszedve sikerült a férfit kitolni az üzletből. A támadásnak egy gödör vetett véget, amelybe lépve a férfi a földre esett, a nő pedig segítségért szaladt.
Csakis az eladó lélekjelenlétének és emberfeletti küzdelmének köszönhető, hogy a késszúrások nem okoztak sérülést.
A Kaposvári Törvényszék a vádlottat nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek, ezért őt 5 év szabadságvesztésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte.
Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője eltérő minősítésért és enyhítésért fellebbezett.
A másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla a mai napon kihirdetett ítéletével helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, amely így jogerőre emelkedett.
Forrás: Baranya Vármegyei Fellebbviteli Főügyészség
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Újabb elfogások: futószalagon...
- Késsel támadó dohánybolti rablót...
- Enyhített a bíróság a zalai ál-Jézus...
- Októberben csökkent a hideg...
- Vontatóval ütközött egy autó a...
- Üveggel, husánggal, támadt egy páros...
- Szerdától 2, 3 millió ember számára...
- Baranya kincseiből kaphatunk ízelítőt...
- A házasság témájával folytatódnak az...
- Újabb baleset történt a 6-oson,...