Késsel támadó dohánybolti rablót ítéltek el Pécsett

2025. november 11. kedd 12:41

A Pécsi Ítélőtábla másodfokon helybenhagyta a dohánybolti eladóra késsel támadó sikertelen rabló büntetését.
 
 
Az anyagi gondokkal küzdő középkorú férfi 2024. április 23-án, egy szatyorba rejtett konyhai késsel felszerelkezve ment be egy Somogy vármegyei község dohányboltjába.
 
Egy vevő távozását követően előkapta a kést, és rátámadt az eladóra.
 
A nő rákiabált a férfira, majd dulakodtak, melynek során az eladó próbálta távol tartani magától a támadót, és kivédeni a késszúrásait. A nőnek minden erejét összeszedve sikerült a férfit kitolni az üzletből. A támadásnak egy gödör vetett véget, amelybe lépve a férfi a földre esett, a nő pedig segítségért szaladt.
 
Csakis az eladó lélekjelenlétének és emberfeletti küzdelmének köszönhető, hogy a késszúrások nem okoztak sérülést.
 
A Kaposvári Törvényszék a vádlottat nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek, ezért őt 5 év szabadságvesztésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte.
 
Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője eltérő minősítésért és enyhítésért fellebbezett.
 
A másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla a mai napon kihirdetett ítéletével helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, amely így jogerőre emelkedett.

Forrás: Baranya Vármegyei Fellebbviteli Főügyészség