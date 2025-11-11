Késsel támadó dohánybolti rablót ítéltek el Pécsett

A Pécsi Ítélőtábla másodfokon helybenhagyta a dohánybolti eladóra késsel támadó sikertelen rabló büntetését.

Az anyagi gondokkal küzdő középkorú férfi 2024. április 23-án, egy szatyorba rejtett konyhai késsel felszerelkezve ment be egy Somogy vármegyei község dohányboltjába.

Egy vevő távozását követően előkapta a kést, és rátámadt az eladóra.



A nő rákiabált a férfira, majd dulakodtak, melynek során az eladó próbálta távol tartani magától a támadót, és kivédeni a késszúrásait. A nőnek minden erejét összeszedve sikerült a férfit kitolni az üzletből. A támadásnak egy gödör vetett véget, amelybe lépve a férfi a földre esett, a nő pedig segítségért szaladt.

Csakis az eladó lélekjelenlétének és emberfeletti küzdelmének köszönhető, hogy a késszúrások nem okoztak sérülést.



A Kaposvári Törvényszék a vádlottat nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek, ezért őt 5 év szabadságvesztésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte.



Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője eltérő minősítésért és enyhítésért fellebbezett.



A másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla a mai napon kihirdetett ítéletével helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, amely így jogerőre emelkedett.

