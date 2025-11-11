Szerdától 2, 3 millió ember számára érkezik a nyugdíjkiegészítés

Mivel a januári nyugdíjemelés óta magasabb lett az infláció, a különbözetet nyugdíjkiegészítés formájában kapják meg novemberben a nyugdíjasok, az átlagnyugdíj esetében 47 200 forintot - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára kedden az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában.

Zsigó Róbert kifejtette: a 2010-es kormányváltáskor kötöttek egy megállapodást az idősekkel, hogy "amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig a nyugdíjak vásárlóértéke nem csökkenhet". A mostani nyugdíjkiegészítést a novemberi nyugdíjakkal együtt szerdától utalják, illetve kézbesítik, decemberben pedig már az emelt nyugdíj érkezik azoknak, akik nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülnek.

Ők mintegy 2,3 millióan vannak.

Januártól újabb nyugdíjemelés lesz, ezúttal 3,6 százalékos, februárban pedig érkezik a 13. havi nyugdíj is. A nyugdíjak vásárlóértéke 2010 óta 25 százalékkal emelkedett, a nyugdíjak összege pedig közel a duplájára nőtt, "minden eszközzel próbálunk segíteni az időseknek abban, hogy biztonságban, többek között anyagi biztonságban is éljenek" - fogalmazott az államtitkár.



Arról is beszélt, hogy a korábban megkapott 30 ezer forintos élelmiszerutalványt december 31-ig használhatják fel az idősek, eddig több mint 43 milliárd forint értékű utalványt váltottak be. További lépésként pedig megszületett a döntés arról, hogy lépésről lépésre bevezetik a 14. havi nyugdíjat is.

