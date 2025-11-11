A házasság témájával folytatódnak az egyházmegyei férfitalálkozók
2025. november 11. kedd 08:32
November 14-én, este 18.00 órakor Pécsen, a Magtár Látogatóközpontban várják az érdeklődőket a férfitalálkozók idei második nagy témakörének nyitó alkalmára. A rendezvény állandó házigazdája Felföldi László pécsi megyéspüspök lesz.
Napjaink széttöredezett társadalmában is a család az emberi lét első és legfontosabb helyszíne és iskolája. A férfi és a nő szövetségére épülő házasság Isten akaratából és a természet rendjéből következik, a férfi és nő gazdagító különbözőségei érzésekben, gondolkodásban és szerepekben is megnyilvánulnak.
Az utódok vállalására kész házasság a társadalom alapsejtje, ezért nem mindegy, hogyan működik.
A házasság küldetéséről, a társadalomban betöltött nélkülözhetetlen szerepéről, a családpasztoráció lehetőségeiről, napjainkban felmerülő aktuális feladatairól bővebben hallhatnak a találkozó résztvevői, akik interaktív módon maguk is aktív részesei a találkozóknak.
Forrás: Pécsi Egyházmegye
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- A házasság témájával folytatódnak az...
- Szülést is levezetett már a sokat...
- Több mint fél évszázada kezdték...
- Csaknem húsz éve volt utoljára havas...
- Ködös, hűvös, borult nap vár ránk kedden
- Emléktáblát avattak a pécsi...
- Szikével támadt egy férfi egy másikra...
- Drogdílerekre törték rá az ajtót...
- Két autó ütközött Pécs határában, az...
- Háziorvosi rendelés felnőttek részére