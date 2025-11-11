A házasság témájával folytatódnak az egyházmegyei férfitalálkozók

November 14-én, este 18.00 órakor Pécsen, a Magtár Látogatóközpontban várják az érdeklődőket a férfitalálkozók idei második nagy témakörének nyitó alkalmára. A rendezvény állandó házigazdája Felföldi László pécsi megyéspüspök lesz.

Napjaink széttöredezett társadalmában is a család az emberi lét első és legfontosabb helyszíne és iskolája. A férfi és a nő szövetségére épülő házasság Isten akaratából és a természet rendjéből következik, a férfi és nő gazdagító különbözőségei érzésekben, gondolkodásban és szerepekben is megnyilvánulnak.

Az utódok vállalására kész házasság a társadalom alapsejtje, ezért nem mindegy, hogyan működik.

A házasság küldetéséről, a társadalomban betöltött nélkülözhetetlen szerepéről, a családpasztoráció lehetőségeiről, napjainkban felmerülő aktuális feladatairól bővebben hallhatnak a találkozó résztvevői, akik interaktív módon maguk is aktív részesei a találkozóknak.