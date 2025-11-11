Üveggel, husánggal, támadt egy páros egy férfire Pécsett

A Pécsi Járásbíróság 2025. november 10. napján elrendelte egy férfi és egy nő letartóztatását egy hónapra csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettének alapos gyanúja miatt.

A nyomozás eddigi adatai szerint 2025. november 7. napján, az esti órákban a férfi és a nő gyanúsított Pécsett, közterületen, egy élelmiszerbolt előtt ittas állapotban egy férfitől és annak társaságában lévő másik személytől pénzt és cigarettát kértek, de egyiket sem kaptak.

Ettől a gyanúsítottak indulatos állapotba kerültek és hangos szóváltásba keveredtek a szintén ittas férfivel. A gyanúsított férfi indulatosan megindult a másik férfi felé, aki erre elővett egy tapétavágó kést a zsebéből, hegyét a legrövidebbre kitolva a támadóan közeledő gyanúsított felé vágó mozdulatot tett, miközben a gyanúsított őt többször megütötte, a gyanúsított nő pedig a földről felvett fahusánggal bántalmazta a férfit. A kölcsönös bántalmazás elől a férfi a közeli üzletbe ment be, ahová a gyanúsítottak követték.

Az eladó felhívta őket a bolt elhagyására, eközben a gyanúsított nő kifelé menet egy sörösüveget vett magához, az üzlet előtt tovább bántalmazták a férfit, a gyanúsított férfi ököllel, míg a nő a sörösüveggel ütötte meg több alkalommal, és a férfi is többször megütötte a gyanúsítottakat.

A cselekmény során a gyanúsított férfi a nyakán 7 cm hosszúságú vágott sebzést, könnyű sérülést szenvedett, míg a gyanúsítottak által bántalmazott férfi több súlyos sérülést szenvedett el, így az orrcsont darabos törését, a jobb kéz kisujjának és a bal csukló egyik kéztőcsontjának törését.

A gyanúsítottak büntetett előéletűek, a jelen eljárás tárgyát képező bűncselekményt is már folyamatban lévő büntetőeljárások hatálya alatt követték el.

Alaposan feltehető, hogy szabadlábon hagyásuk esetén megszöknének, elrejtőznének, a bizonyítást veszélyeztetnék tárgyi bizonyítási eszközök megsemmisítésével, az eljárásban résztvevő egyéb személyek befolyásolásával, illetve újabb - szabadságvesztéssel fenyegetett - bűncselekményt követnének el. Mindezekre figyelemmel a bíróság mindkét gyanúsított letartóztatását elrendelte.

Az ügyész a bíróság végzését tudomásul vette, a gyanúsítottak és védőik elsődlegesen szabadlábra helyezés, másodlagosan enyhébb kényszerintézkedés alkalmazása érdekében jelentettek be fellebbezést, így a határozat nem végleges.