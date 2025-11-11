Vontatóval ütközött egy autó a 6-oson, Pécs határában

Karambolozott egy személygépkocsi és egy nyerges vontató a 6-os főúton Pécs határában, a Batvölgyi útnál kedden reggel.

Egy ember beszorult a személyautóba, amely az árokba sodródott. Őt feszítővágóval szabadították ki a műszaki mentést végző pécsi hivatásos tűzoltók és átadták a mentőknek.

A rajok áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.