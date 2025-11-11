Pécsett is épülnek új lakások kormányzati támogatással
2025. november 11. kedd 16:47
Érkeznek az új lakások, összesen ötezer - közölte a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a kormány Facebook-oldalára kedden feltöltött videójában.
Panyi Miklós azt mondta, a napokba bocsátottak társadalmi egyeztetésre tizenegy új lakásfejlesztési projektet.
Ezek közül nyolc beruházás budapesti, három pedig vidéki: debreceni, budaörsi és pécsi. Ez a tizenegy projekt összesen ötezer új lakás megépítését célozza, olyanokét, amelyeket a fiatalok az Otthon Start keretében a fix 3 százalékos hitellel megvásárolhatnak.
Kiemelte: ezzel az ötezer új lakással már több mint tizenegyezer olyan lakásnak indították meg a gyorsított engedélyezési eljárását, amely a fiatalok lakhatási céljait fogja kielégíteni.
"Érkeznek tehát az új lakások nagy számban, Budapesten és vidéken egyaránt. De itt nem állunk meg" - fogalmazott, hozzátéve: további több ezer otthon startos lakás fejlesztésében fognak döntéseket hozni a következő hetekben.
MTI
