Nyugodt őszies időjárással indul a hét, aztán újabb adag áztató csapadékot kapunk

A jövő hét elején még nyugodt őszi idő várható, változóan felhős idővel, de hajnalban már megjelennek a ködfoltok, amelyek északkeleten hosszabb ideig is megmaradhatnak. A hét második felében azonban ismét többfelé kell esőre számítani, megélénkül a szél és megjelennek a hajnali enyhe fagyok is, miközben a napi maximum-hőmérséklet lassan csökken, vasárnap már csak 6-12 Celsius-fok várható - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttatott el az MTI-hez.



Hétfőn a köd feloszlása után napos idő várható általában kevés felhővel, de helyenként több lehet a gomolyfelhő, amelyekből kialakulhat zápor, zivatar. A délnyugati, déli szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul.



Kedden a hajnalra képződő köd, rétegfelhőzet napközben főleg északon, északkeleten helyenként hosszabb ideig megmaradhat, míg másutt változóan felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel. Elszórtan előfordulhat eső, záporeső. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A hajnali 1-11 fokról kora délutánra 12 és 18 fok közé emelkedik a hőmérséklet.



Szerdára virradóra főleg az ország északkeleti harmadán többfelé képződhet köd, illetve rétegfelhőzet, amely helyenként hosszabb ideig megmaradhat. Másutt hamar feloszló ködfoltok, változóan felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel. Helyenként előfordulhat szitálás, gyenge eső. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban mínusz 1, plusz 9 fokot mérhetnek. Kora délután 7-14 fok várható.



Csütörtökön a pára-, és ködfoltok, rétegfelhőzet feloszlása után hosszabb-rövidebb napsütés valószínű, majd egyre több, éjjel egyre vastagabb felhő érkezhet. Néhol előfordulhat szitálás, éjjel pedig nyugat felől már eső, zápor is. A déli szél sokfelé megélénkül, néha megerősödhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3 és plusz 5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 15 fok között valószínű.



Pénteken többnyire közepesen, illetve erősen felhős időre van kilátás, több helyen valószínű eső, záporeső, néhol akár zivatar is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néha megerősödhet a déli, délnyugati szél. A hajnali mínusz 2, plusz 9 fokról 7 és 15 fok közé emelkedik a hőmérséklet.



Szombaton nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, többfelé kell esőre, záporra számítani és helyenként zivatar is előfordulhat. A déli, majd az északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. Hajnalban 2-10, a kora délutáni órákban 6-13 fok valószínű.



Vasárnap változóan felhős időre kell számítani, helyenként előfordulhat záporeső. Sokfelé élénk, néhol erős lökések kísérik az északnyugati szelet. A minimum-hőmérséklet mínusz 2 és plusz 8, a maximum 6 és 12 fok között várható.