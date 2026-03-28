Nézőpont: Orbán Viktor a legnépszerűbb pártelnök

Változatlanul Orbán Viktor a legnépszerűbb a pártelnökök között, míg a DK és a Mi Hazánk elnökének népszerűsége is meghaladja a parlamentbe jutási küszöböt - mondta az M1 szombat reggeli műsorában Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője.

A Nézőpont Intézetnek az MTVA-val együttműködésben készített március végi közvélemény-kutatásából az derül ki, hogy Orbán Viktor továbbra is őrzi vezető helyét a négy politikus versenyében 42 százalékos támogatottsággal, míg a Tisza Párt vezetője, Magyar Péter 37 százalékon áll.



Ugyanekkora, öt százalékpontos különbség mutatkozik a Fidesz javára a pártok népszerűségében - mondta az elemző.

A felmérés eredményeit ismertetve Pálfalvi Milán kifejtette: a két kisebb párt vezetője viszont lényegesen népszerűbb saját pártjának támogatottságához képest. Toroczkai László 16 százalékos népszerűsége 8 százalékponttal haladja meg pártjáét, a Mi Hazánkét, míg Dobrev Klára 8 százalékos népszerűsége 5 százalékponttal a DK támogatottságát.

A két kisebb párt esetében is jelenthet tartalékot a listavezető személyének relatív népszerűsége, ami további szavazatokat vonzhat az ellenzéki szavazóktól. Dobrev Klára személyes népszerűsége lehetséges, hogy hatással lesz arra, hogy pártja átlépje a bejutási küszöböt - mondta.



Úgy vélte, hogy a Fidesz is rendelkezhet további tartalékokkal, mivel a felmérésekben a Tisza Párt agresszív fellépése miatt sokan inkább nem mondják el véleményüket, de végül a kormánypártra szavaznak.

A miniszterelnök péntek esti győri kampányeseményén történtekről elmondta: a Tisza Párt szimpatizánsai kimutatták a foguk fehérjét. Az események megmutatták, hogy ez a fajta agresszió a párt része és Magyar Péter korábbi megnyilvánulásai alkalmasak voltak arra, hogy felhergeljék az embereket.

"Tudomásul kell venni, hogy Magyar Péter kiengedte az agresszív szellemet a palackból és ezt nem fogja tudni visszatuszkolni" - jegyezte meg.