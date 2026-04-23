Napsütéses, kellemes napunk lesz pénteken
2026. április 23. csütörtök 19:30
Éjszaka túlnyomóan derült vagy fátyolfelhős lesz az ég, de kisebb körzetekben alacsonyabb szintű felhőzet is előfordulhat.
Pénteken a napsütés mellett fátyol- és gomolyfelhők lesznek az égen. Csapadék nem várható.
Az északi, északnyugati szelet ma napközben többfelé, holnap főképp a főváros tágabb környezetében és a Dunántúlon kísérik erős lökések. (Éjszaka veszít erejéből a légmozgás, de helyenként továbbra is előfordulhatnak élénk széllökések.)
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +8 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 17 és 23 fok között várható.
MTI
Facebook box
Megosztás
