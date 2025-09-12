Napos, késő nyárias napunk lesz szombaton

Szombaton is általában sok napsütés várható, azonban főként a Dunántúl északnyugati, nyugati harmadán helyenként magasabbra törhetnek a gomolyfelhők, melyekből záporok, zivatarok is előfordulhatnak az időszak során.

A délies szelet szombaton Sopron és a Fertő környékén élénk lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet, sőt viharossá fokozódhat a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 25 és 30 fok között valószínű.