Napos, késő nyárias napunk lesz szombaton
2025. szeptember 12. péntek 19:30
Szombaton is általában sok napsütés várható, azonban főként a Dunántúl északnyugati, nyugati harmadán helyenként magasabbra törhetnek a gomolyfelhők, melyekből záporok, zivatarok is előfordulhatnak az időszak során.
A délies szelet szombaton Sopron és a Fertő környékén élénk lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet, sőt viharossá fokozódhat a szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 25 és 30 fok között valószínű.
MTI
