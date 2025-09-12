Hónapokon át rettegésben tartotta élettársát egy pécsi férfi
2025. szeptember 12. péntek 09:44
A Pécsi Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be egy férfi ellen, aki élettársát bántalmazta, mobiltelefonját elvette és szabad mozgásában akadályozta.
A vádirat szerint a 37 éves, többszörösen büntetett előéletű férfi 2024 őszén, egy helyi járatú autóbuszon ismerkedett meg a sértett nővel. Hamarosan a nőhöz költözött, élettársi kapcsolatban éltek.
A férfi 2025 januárjától egyre agresszívebben viselkedett: elvette élettársa mobiltelefonját, nem engedte, hogy egyedül elhagyja a lakást, szidalmazta, többször bántalmazta –a lakásban és az utcán is- a sértett nőt. Egy alkalommal a férfi lökésétől a sértett nekiesett az asztalnak, megütötte a bordáját.
A vádlott elkísérte a nőt a rendelőintézetbe, ahol utasította, hogy senkivel ne beszéljen, csak a földet nézze és ne mondja el az igazat sérüléséről.
A vádlott a lakásban folyamatosan felügyelet alatt tartotta a sértettet, éjszaka is követte őt amellékhelyiségbe, a fürdőszobába és megakadályozta, hogy a nő egyedül elhagyja a lakást.
A sértettet orvoshoz, munkába is elkísérte, a hazafele tartó nőt megvárta, elvette tőle a mobiltelefonját, és nem engedte, hogy a nő közvetlen családtagjain kívül mással beszéljen, a telefonbeszélgetések során mindvégig a nő mellett állt.
A vádlott többször meglökte a sértettet, megszorította a kezét, lábát, amitől a nő nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.
A férfi végül arra is rávette a sértettet, hogy mondjon fel munkahelyén. Többszöri tiltás után beleegyezett, hogy a nő 2025. február 12-én délelőtt bemenjen munkahelyére, hogy leadja szekrényének kulcsát.
A vádlott elkísérte a nőt a munkahelyére, előtte azonban bementek egy fodrászatba, ahol kis időre kettesben hagyta őt a fodrásszal. A sértett így segítséget tudott kérni a fodrásztól, akinek telefonjáról felhívta a munkahelyét, onnan pedig értesítették a rendőrséget.
A vádlottat ekkor őrizetbe vették, jelenleg is letartóztatásban van.
Az élettársát bántalmazó, kényszerítő, őt személyi szabadságától megfosztó férfi cselekménye kapcsolati erőszak bűntettének megállapítására alkalmas, aminek a büntetési tétele egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés.
Forrás: Baranya Vármegyei Főügyészség
