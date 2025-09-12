Óvópedagógust vádoltak meg óvodások molesztásával

Óvodai alkalmazott ellen emeltek vádat két óvodás sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények miatt - tudatta a Fővárosi Főügyészség közleményben az MTI-vel pénteken.

A Fővárosi Főügyészség vádirata szerint a 28 éves férfi óvodapedagógiai asszisztensként dolgozott egy budapesti óvodában. Feladatai közé tartozott a három-hét év közötti gyermekek foglalkoztatása, beszélgetés, közös játék, étkeztetés, napi életvitelük segítése, szükség esetén a gyermekek délutáni felügyelete.



A vádlott feladatainak ellátása során a felügyeleti jogkörével visszaélve több fiúgyermekkel szorosabb kapcsolatot alakított ki, alkalmanként a munkaköre által nem indokoltan is megérintette őket. A férfi 2022-2023-ban két gyermeket szexuálisan molesztált ruhán keresztül.

A Fővárosi Főügyészség a férfit két rendbeli, tizenkettedik életévét be nem töltött, az elkövető felügyelete alatt álló személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettével vádolta meg.

Súlyos fegyházbüntetés kiszabására tett indítványt azzal, hogy a bíróság állapítsa meg, a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra, valamint tiltsa el a férfit véglegesen minden, kiskorúakat érintő foglalkozástól.

A vádlott volt letartóztatásban, ám később ügyészi indítvány ellenére nyomkövetővel biztosított bűnügyi felügyeletbe került.

A Fővárosi Főügyészség ismételten felhívja a figyelmet, hogy egyes foglalkozások - például nevelő, biztonsági őr, pedagógus, edző - gyakorlásakor nem engedhető meg, illetve gyanúra adhat okot a túl bizalmas hangnem, intim témák erőltetett felvetése, túlzott dicséret, becenevek, közös "titokkör" kialakítása, valamint indokolatlan, olykor spontánnak tűnő testi érintés.