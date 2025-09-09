Megadták a kilövési engedélyt, a Tüskésréti úton is levadászhatják a vaddisznókat

Belterületi vadászatra adott engedélyt a rendőrség a kártékony vaddisznóállomány megfékezésére.

Azt írták, a pécsi Tüskésréti út környékén megtelepedett vaddisznók miatt lakossági bejelentések érkeztek, mert a vadak jelentős károkat okoztak a területen.



A terület nincs közvetlen kapcsolatban vadászható vadászterülettel, ezért a kártékony vadállomány eltávolításának egyetlen lehetséges módja a vaddisznók belterületi vadászata.



A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatja a lakosságot, hogy 2025. szeptember 11-e és 2026. március 10-e között a csillagászati napnyugtát követő 1 óra és a csillagászati napkeltét megelőző 1 óra közötti időszakban a Karasica Völgye Vadásztársaság kérelme alapján belterületi vadászatot engedélyezett.



A belterületi vadászattal érintett terület:

Pécsett, a 23429/12 helyrajzi számú terület, a Tüskésréti útról keletre.



A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a lakosság figyelmét, hogy az érintett területen fokozott figyelemmel közlekedjenek.

