2025. szeptember 09. kedd 09:37

Megadták a kilövési engedélyt, a Tüskésréti úton is levadászhatják a vaddisznókat

Belterületi vadászatra adott engedélyt a rendőrség a kártékony vaddisznóállomány megfékezésére. 

 

 

Azt írták, a pécsi Tüskésréti út környékén megtelepedett vaddisznók miatt lakossági bejelentések érkeztek, mert a vadak jelentős károkat okoztak a területen.


A terület nincs közvetlen kapcsolatban vadászható vadászterülettel, ezért a kártékony vadállomány eltávolításának egyetlen lehetséges módja a vaddisznók belterületi vadászata.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatja a lakosságot, hogy 2025. szeptember 11-e és 2026. március 10-e között a csillagászati napnyugtát követő 1 óra és a csillagászati napkeltét megelőző 1 óra közötti időszakban a Karasica Völgye Vadásztársaság kérelme alapján belterületi vadászatot engedélyezett.

A belterületi vadászattal érintett terület:
Pécsett, a 23429/12 helyrajzi számú terület, a Tüskésréti útról keletre.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a lakosság figyelmét, hogy az érintett területen fokozott figyelemmel közlekedjenek.

 

 

 


 


Forrás: BMRFK - Fotó: Pixabay