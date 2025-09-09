Megadták a kilövési engedélyt, a Tüskésréti úton is levadászhatják a vaddisznókat
2025. szeptember 09. kedd 09:37
Belterületi vadászatra adott engedélyt a rendőrség a kártékony vaddisznóállomány megfékezésére.
Azt írták, a pécsi Tüskésréti út környékén megtelepedett vaddisznók miatt lakossági bejelentések érkeztek, mert a vadak jelentős károkat okoztak a területen.
A terület nincs közvetlen kapcsolatban vadászható vadászterülettel, ezért a kártékony vadállomány eltávolításának egyetlen lehetséges módja a vaddisznók belterületi vadászata.
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatja a lakosságot, hogy 2025. szeptember 11-e és 2026. március 10-e között a csillagászati napnyugtát követő 1 óra és a csillagászati napkeltét megelőző 1 óra közötti időszakban a Karasica Völgye Vadásztársaság kérelme alapján belterületi vadászatot engedélyezett.
A belterületi vadászattal érintett terület:
Pécsett, a 23429/12 helyrajzi számú terület, a Tüskésréti útról keletre.
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a lakosság figyelmét, hogy az érintett területen fokozott figyelemmel közlekedjenek.
Forrás: BMRFK - Fotó: Pixabay
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Karambol miatt teljes útzár van a...
- Összecsomagoltak a mohácsi rendőrök,...
- Megadták a kilövési engedélyt, a...
- Mesélnek a pécsi utcák, terek: a...
- Kiszámította a KSH, hogyan alakult az...
- Az utószezonban is sűrűbben indulnak...
- Gondos gazdák Hetényben: Lóczi...
- Ismét szakvezetéssel járhatjuk be...
- Sztrádanyitás: a Drávaszög közelebb...
- Háziorvosi rendelés felnőttek részére