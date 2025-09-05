Napos, késő nyárias napunk lesz szombaton
2025. szeptember 05. péntek 19:30
Szombaton is napos idő várható többnyire kevés fátyol- és gomolyfelhővel, de kisebb körzetekben erőteljes lehet a gomolyfelhő-képződés.
Kevés helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok - ma és éjjel nagyobb eséllyel az Északi-középhegységben és a Nyugat-Dunántúlon, holnap napközben pedig az ország északkeleti, keleti harmadán.
A szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, estétől nagy területen élénk, erős lökések kísérhetik, a Dunántúl egyes részein és zivatarok környezetében átmeneti viharos széllökés sem kizárt.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 15 és 20 fok között alakul, de néhány helyen ennél kissé hűvösebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 24 és 32 fok között várható, délkeleten lesz a legmelegebb.
MTI
