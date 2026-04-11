Nagyon hideg hajnal, enyhe nappal: ilyen lesz a vasárnap

Vasárnap hazánk nyugati, délnyugati harmadán felhős lesz a délelőtt, de lassan naposabbra fordul az idő, míg keleten csak kevés felhő lehet az égen. Csapadék nem valószínű.

Éjszaka gyenge, mérsékelt lesz a szél, holnap napközben viszont a Dunántúlon nagy területen kísérhetik élénk lökések a délkeletire, keletire forduló szelet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet az ország keleti, északkeleti felén általában -4 és +1 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél hidegebb lesz.

Ezzel szemben nyugaton, délnyugaton 2 és 7 fok közé hűl le a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 13 és 18 fok között alakul.