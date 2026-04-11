Egy héten át gyorshajtókra vadásznak a rendőrök

A rendőrség a jövő héten, április 13. és 19. között Magyarország egész területén sebességellenőrzést végez - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon pénteken.

A gyorshajtók kiszűrése érdekében a Roadpol Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) egyhetes akciót szervez, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik - írták.

