Egy héten át gyorshajtókra vadásznak a rendőrök
2026. április 11. szombat 06:58
A rendőrség a jövő héten, április 13. és 19. között Magyarország egész területén sebességellenőrzést végez - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon pénteken.
A gyorshajtók kiszűrése érdekében a Roadpol Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) egyhetes akciót szervez, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik - írták.
MTI
