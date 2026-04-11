Üzent Donald Trump: az USA kész befektetni a magyarok jólétébe
2026. április 11. szombat 07:35
Az amerikai kormány készen áll az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét a magyar gazdaság megerősítésére használni, ahogyan a múltban az Egyesült Államok kiváló szövetségeseinek javára tették, ha Orbán Viktornak és a magyar népnek szüksége lenne rá - írta Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán.
Donald Trump a Truth Socialon közzétett bejegyzésében hozzátette: izgatottan várják, hogy befektessenek a majdani jólétbe, amelyet Orbán Viktor folyamatos vezetése hoz majd létre.
MTI
Facebook box
Megosztás
