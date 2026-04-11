Elhunyt Troszt József, Görcsönydoboka örökös polgármestere

Elhunyt Troszt József, Görcsönydoboka polgármestere, számolt be a szomorú hírről a falu önkormányzata.

Azt írták, "harmincöt éven át vezette Görcsönydobokát, formálta, építette és szépítette a települést. Mindez, ami a falunkká vált, az ő munkájának és elhivatottságának is köszönhető.



Szívében különösen fontos helyet kapott a közösség és a labdarúgás. A foci nem csupán sport volt számára, hanem ügy, amelyre időt, energiát és szívet-lelket nem sajnálva mindig odafigyelt.



Sokan egy mindig mosolygó, barátságos emberként ismerték, akihez jó volt odafordulni.

Távozása hirtelen és felfoghatatlan, hiánya mélyen érinti mindazokat, akik ismerték és tisztelték.



Emlékét szeretettel és tisztelettel őrizzük.



Nyugodjék békében."