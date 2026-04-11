Megdőlt szombaton az országos hajnali hidegrekord
2026. április 11. szombat 13:32
Az előzetes adatok alapján megdőlt az országos hajnali hidegrekord szombaton: a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtasson mínusz 7,4 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet - írta a HungaroMet Zrt. szombaton a Facebook-oldalán.
Közölték: bár a fagy területi kiterjedése a felhőzet miatt kisebb volt az előző napokhoz képest, az előzetes adatok szerint mégis kissé - 0,2 fokkal - hidegebb volt szombat reggel, mint 1995-ben ugyanezen a napon Salgótarjánban.
A bejegyzéshez készített infografika szerint szombat hajnalban a leghidegebbet, mínusz 7,4 fokot Nyírtasson mérték, Nyírlugoson mínusz 6,8 fokot regisztráltak.
A meteorológiai szolgálat felhívta a figyelmet arra: vasárnapra virradóra is nagy területen csökkenhet 0 fok alá a hőmérséklet.
MTI
