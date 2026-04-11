Demokrácia Központot hozott létre a Fidesz

A Fidesz által felállított Demokrácia Központ folyamatosan fogadja a bejelentéseket a tiszás választási csalásokról - közölte a nagyobbik kormánypárt szombaton az MTI-vel.

Azt írták, ha bárki tiszás választási csalás gyanúját és a választást befolyásoló provokációt, eseményt észlel, vagy tapasztal, jelezze a Demokrácia Központnak, és küldjön róla videót, fotót.

A bejelentéseket a 06-20-444-0445-ös telefonszámon, vagy a [email protected] e-mail-címen lehet megtenni.