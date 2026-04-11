Halőrök összefogásával tisztult meg a Pécsi-tó
2026. április 11. szombat 17:07
A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetségének hivatásos halőrei összefogásával tisztult meg április 08-án, az Orfű település belterületén található Pécsi-tó. Nyolc fő hivatásos halőr és egy önkéntes horgász vett részt az akción,melynek eredményeképpen mintegy 9 zsák hulladéktól szabadítottuk meg a Pécsi-tó partját, és magát a vízfelületet.
A nehezen megközelíthető helyekről, a nádasokból, lezárt állások környékéről csónakkal került összegyűjtésre a hulladék, míg a parton két csapat gyűjtötte össze a szemetet.
Az 50 Ft-os visszaváltási díj bevezetésének ellenére még mindig több italos doboz és palack volt az összegyűjtött hulladék között.
A hulladékok döntő része sajnos műanyag, nejlon alapú volt, melyeknek igen hosszú a lebomlási ideje, így hosszan szennyezi a környezetet.
Kérnek mindenkit, hogy a vízparti kikapcsolódás során keletkezett szemetet vigye magával haza, ne dobja el!
Forrás: HEBMESZ
