Halőrök összefogásával tisztult meg a Pécsi-tó

A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetségének hivatásos halőrei összefogásával tisztult meg április 08-án, az Orfű település belterületén található Pécsi-tó. Nyolc fő hivatásos halőr és egy önkéntes horgász vett részt az akción,melynek eredményeképpen mintegy 9 zsák hulladéktól szabadítottuk meg a Pécsi-tó partját, és magát a vízfelületet.

A nehezen megközelíthető helyekről, a nádasokból, lezárt állások környékéről csónakkal került összegyűjtésre a hulladék, míg a parton két csapat gyűjtötte össze a szemetet.

Az 50 Ft-os visszaváltási díj bevezetésének ellenére még mindig több italos doboz és palack volt az összegyűjtött hulladék között.

A hulladékok döntő része sajnos műanyag, nejlon alapú volt, melyeknek igen hosszú a lebomlási ideje, így hosszan szennyezi a környezetet.

Kérnek mindenkit, hogy a vízparti kikapcsolódás során keletkezett szemetet vigye magával haza, ne dobja el!