Baranyában zárta a DK kampányát Dobrev Klára

Szavazz a DK-ra és garantált a kormányváltás - jelentette ki a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke a párt Baranya vármegyei Versenden tartott, online is közvetített kampányzáró rendezvényén szombaton.



Dobrev Klára azt mondta, hogy nem csak Orbán Viktorral vagy a korrupcióval van problémájuk, egy korrupciómentes Fidesz-rendszerből sem kérnek, mert nekik "Orbán Viktor rendszerével" van bajuk.

Amit ez a rendszer az emberekkel művelt, az szavakkal szinte már megfogalmazhatatlan - nyomatékosított. A világ azonban nem fog megváltozni attól, ha csak kicserélik az egyik miniszterelnököt a másikra - tette hozzá.

A rendszer minden nyugdíjast élethosszig tartó elszegényedésre ítél - közölte. Hozzátette, a kormány olyan rendszert hozott létre, ahol az állam közmunkásként dolgoztat embereket, de még a minimálbért sem fizeti ki nekik. Ez nem csak pénzről szól, ez az emberi méltóságról szól - szögezte le.



Magyarország Európa legszegényebb országa lett, a magyar fizetések érik a legkevesebbet - közölte. Aki erős szakszervezetet, tisztességes béreket akar, aki véget akar vetni a milliárdosok és a multinacionális cégek világának, az küldjön erős baloldalt a parlamentbe - kérte.

Dobrev Klára arra is felszólított, hogy hajtsák végre a devizahitelesek ügyében hozott ítéleteket és törvénnyel kötelezzék a bankokat arra, hogy "adják vissza azt, ami mindenkinek jár".

A vasárnapi választásról elmondta, hogy "az az X, amit holnap behúzunk" nem tíz percre, nem egy hónapra szól, ugyanis hosszú évekre meghatározza Magyarország jövőjét. A pártelnök arra kért minden demokratát, baloldalit és liberálist, hogy gondolják végig, az európai magyar köztársaságnak az az egyetlen garanciája, ha egy erős baloldal jut be a Parlamentbe.

A Mi Hazánk bekerül az Országgyűlésbe és "Orbán Viktort fogja hatalomban tartani", készül egy Mi Hazánk-Fidesz koalíció - jelentette ki. Ezért minden egyes mihazánkos képviselőt legalább egy DK-s képviselővel kell ellensúlyozni - osztotta meg álláspontját a politikus, aki úgy fogalmazott, hogy "nem egy párt szavazatát kell maximalizálni, hanem az ellenzéki képviselőket kell, ha úgy tetszik maximalizálni".



Dobrev Klára megjegyezte, azt látja, hogy kormányváltást akarók hatalmas többségben vannak azokkal szemben, akik a kormány maradását akarják.

Hamis az a kérdésfeltevés, hogy a választás arról fog szólni, hogy Orbán Viktor vagy Magyar Péter, hogy Fidesz vagy Tisza Párt. A holnapi X arról fog szólni, hogy Orbán Viktor vagy demokrácia, hogy Fidesz vagy többpárti demokratikus parlament, ha úgy tetszik, Orbán-rendszer vagy Európa - mondta.

A pártelnök azt kérte, hogy mindenki menjen el szavazni, mert minden voks számít.

Az Orbán-rendszer leváltása azt is jelenti, hogy "megszüntetjük ezt a stílust, ezt a hangulatot, ami ebben az országban van" - emelte ki. "Nem lehet Orbán-rendszerét Orbán stílusával leváltani" - érvelt, hangsúlyozva, hogy elege van abból az "agresszív szájkaratéból", ami a magyar politikát jellemzi, elege van abból, hogy a politika szappanoperává válik.

Erős, európai, magyar, igazságos köztársaság, ez a mi programunk - mondta zárásként Dobrev Klára.

