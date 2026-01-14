Nagyon enyhe és a tizedik legszárazabb volt a december
Nagyon enyhe és száraz volt 2025 decembere - közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján szerdán.
A tavalyi év tizenkettedik hónapjáról készített elemzésben azt írták, a hónap középhőmérséklete országos átlagban 3,0 Celsius-fok volt, ami jelentősen, 2,5 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát.
Hozzátették: minden mérőállomáson fagypont felett volt a havi középhőmérséklet és nem alakult ki számottevő különbség a hegyi és síkvidéki területek között.
Mint írták, a legalacsonyabb havi átlagot általában Kékestetőn mérik, viszont decemberben a magasabb hegycsúcsok gyakran az alacsony szintű rétegfelhőzet fölött voltak, ahol napos és enyhébb volt az időjárás, emiatt nem a Kékesen volt a legalacsonyabb a havi középhőmérséklet, hanem Szentgotthárd Farkasfa állomáson.
Arról is írtak, hogy az anticiklonos idő miatt a 2025-ös év utolsó hónapjában kevés csapadék hullott, a havi csapadék országos átlagban - az eddig beérkezett adatok alapján - csupán 13,8 milliméter, ami 70 százalékkal elmarad az 1991-2020 közötti évek 45,6 milliméteres átlagától, és ezzel a tízedik legszárazabb december 1901 óta.
Az országon belül jelentősebb különbségek alakultak ki: a Dunántúl nyugati felén még esett 30-40 milliméter, a Dunától keletre viszont jellemzően 10 milliméter alatt, északkeleten nagy területen 0 és 5 milliméter között volt a havi csapadékösszeg.
Az északi, északkeletei tájakon helyenként a 2025-ös december volt a legenyhébb és/vagy legszárazabb december a 20. század eleje óta.
