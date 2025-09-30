Most hétvégén rendezik a Madármegfigyelő Napokat
2025. szeptember 30. kedd 09:35
A madarak őszi vonulását figyelhetik meg és rögzíthetik idén ősszel is az érdeklődők az Európai Madármegfigyelő Napok keretében október 4-én és 5-én.
MTI
