Mától egy héten át gyorshajtókra vadásznak a rendőrök
2026. április 13. hétfő 07:48
A rendőrség a héten, április 13. és 19. között Magyarország egész területén sebességellenőrzést végez - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.
A gyorshajtók kiszűrése érdekében a Roadpol Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) egyhetes akciót szervez, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik - írták.
MTI
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- A városvezetés nemzeti színű...
- Volt egyszer egy Tejbisztró:...
- Mától egy héten át gyorshajtókra...
- Nézze meg a rendőrség saját...
- Az építkezésekre beköltöző fecskék...
- Már számlálják a szavazatokat - Így...
- Halálos baleset miatt teljes útzár...
- Megvan az iskolai és az óvodai...
- Nem engedtek a bérleti díjból, hát...
- Plázázni, piacozni is szabad hétvégén...