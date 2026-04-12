Így választ országgyűlési képviselőket Pécs, Baranya és az ország - Folyamatosan frissítve! Frissítve: 2026. április 12. vasárnap 08:00

Vasárnap reggel hat órakor megkezdődött a voksolás az ország 10 047 szavazókörében az országgyűlési képviselő-választáson, este hét óráig mintegy 7, 5 millió választópolgárt várnak az urnákhoz.

A két pécsi székhelyű választókerületben, a Baranya 01. számú egyéni választókerületben 71 170, a 02. számúban 75 388-an élhetnek szavazati jogukkal.

Pécsett összesen 113 szavazókörben kezdődött meg a voksolás, több helyen már reggel hat óra előtt is várakoztak a helyiségek megnyitására.

Voksolni csak személyesen lehet. A választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság előtt igazolnia kell személyazonosságát, ezt bármilyen típusú személyi igazolvánnyal megteheti. A szavazatszámláló bizottság elfogadja továbbá az 1998 végétől kiadott lézergravírozott útleveleket, valamint a kártyaformátumú jogosítványokat is. A DÁP-alkalmazás nem alkalmas a személyazonosság igazolására.

Mindenki csak a számára kijelölt szavazókörben adhatja le a voksát, ennek helyéről korábban valamennyi választópolgárt tájékoztatták. Ha valaki nem kapta meg az értesítőt vagy most nem találja, a valasztas.hu oldalon a lakcíme alapján megkeresheti, hogy milyen címen találja azt a szavazókört, ahol voksolhat. Lakóhelyétől eltérő helyen, átjelentkezéssel csak az a mintegy 224 ezer választópolgár voksolhat, aki ezt korábban kérte.



A szavazóhelyiségben csupán az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel, a szavazatszámláló bizottság vasárnap már senkit nem vehet fel a névjegyzékbe.

Aki mozgásában akadályozott vagy beteg, mozgóurnát kérhet a szavazáshoz. Aki azonban nem kért, az nem szavazhat ilyen módon akkor sem, ha egy másik, közös háztartásban lakó választópolgárhoz kiviszik a mozgóurnát.A Nemzeti Választási Iroda (NVI) napközben hét alkalommal ad tájékoztatást a részvételről: 7, 9, 11, 13, 15, 17 órakor, valamint 18:30-kor.

A szavazatszámláló bizottságok először az egyéni választókerületi szavazólapokat számlálják össze, majd az országos pártlistás szavazólapokat, végül a nemzetisági listás szavazólapokat.

Az előzetes eredmények ismertetése röviddel az urnazárás után megkezdődik a www.valasztas.hu oldalon, és este 11 óra körül már magas feldolgozottsági adatok várhatók. A voksolás estéjén várhatóan az országos listára leadott szavazatok 92-95 százalékát, és az egyéni választókerületi jelöltekre leadott szavazatok 94-97 százalékát fogják megszámolni.

Megérkeztek a reggel hét óráig regisztrált részvételi adatok:országszerte a jogosultak 3, 46 százaléka már szavazott, több mint 260 ezren már megjelentek az urnáknál.

Baranyában 9710-en voksoltak, ami 3, 43 százalékos arányt jelent.

A két pécsi székhelyű választókerületben, a Baranya 01. számú egyéni választókerületben 2 470-en, a 02. számúban 2483--an éltek szavazati jogukkal.



2022-ben egyébként országszerte eddig 139 667-en szavaztak, ami a választók 1,82 százalékának felelt meg.

Ez alacsonyabb volt a 2018-as (2,24%) részvételi aránynál, de magasabb a 2014-ben mérthez képest (1,64%).