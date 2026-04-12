Már számlálják a szavazatokat - Így voksoltak Pécsen, Mohácson, Baranyában és az országban
2026. április 12. vasárnap 19:01
A szavazólapok feldolgozottságának függvényében, várhatóan vasárnap este 8 órától kezdi meg a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az országgyűlési választás eredményeinek közlését; a szavazatszámláló bizottságok először az egyéni jelöltek szavazólapjait számolják össze.
A vasárnapi választások előzetes eredményeit a szavazás lezárását követően, a www.valasztas.hu oldalon teszik közzé, 10 percenkénti frissítéssel.
A szavazatszámláló bizottságok először az egyéni jelöltekre leadott szavazatokat számlálják meg, ezt az országos pártlistás szavazatok követik, majd a nemzetiségi listákra leadott szavazatok.
A szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyvvezetője a szavazatok összeszámlálásának eredményét haladéktalanul továbbítja a helyi választási irodához, amely rögzíti azokat az informatikai rendszerben. Így tehát először az egyéni választókerületi választások eredményei kerülnek fel az NVI internetes tájékoztató oldalára, a www.valasztas.hu-ra.
A szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálása után megállapítja a választás szavazóköri eredményét, a szavazatok összeszámlálásáról és a szavazóköri eredmény megállapításáról jegyzőkönyvet állít ki.
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) pedig vasárnap este 7 órakor kezdi meg az országgyűlési választásra hozzájuk eddig beérkezett csaknem 232 ezer levélszavazat felbontását és a szavazólapok szkennelését. Szkennelésre - a kézi számolást megelőzően - azért van szükség, hogy a levélszavazatok előzetes eredményét gyorsan közölni tudják. Az NVI ezek eredményét is közzéteszi a www.valasztas.hu oldalon vasárnap este.
Az átjelentkezéssel leadott szavazatok "bevárása" miatt azonban a választás egyéni választókerületi eredményeit legkésőbb jövő szombaton - amennyiben a jelöltek között száz, vagy annál kisebb a különbség, és érkezett újraszámlálásra vonatkozó igény, akkor hétfőn - kell megállapítaniuk az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságoknak, addig csak előzetes eredményekről lehet beszélni.
MTI
