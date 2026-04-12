Orbán Viktor: mi nem adjuk fel - Soha, soha, soha, de soha nem adjuk fel!

A kormányzás felelősségét és lehetőségét nem a Fidesz-KDNP-nek adták, a győztes pártnak gratuláltam - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke vasárnap a Fidesz-KDNP budapesti eredményváró rendezvényén nem sokkal este fél tíz előtt.

A választási eredmény bár még nem teljes, érthető és világos: "a választási eredmény számunkra fájdalmas, de egyértelmű, a kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták. A győztes pártnak gratuláltam" - fogalmazott a kormányfő, aki a kormánypártok politikusai körében lépett a színpadra a Bálna rendezvényközpontban.

Az eredményvárón megjelent vendégek előtt hozzátette: soha ennyien és soha ennyit nem dolgoztak egyetlen választási kampányban sem.

Van is ennek látszatja, hiszen 2,5 millió szavazót sikerült összegyűjtenünk, "2,5 millió ember bízott bennünk a mai napon is" - mondta Orbán Viktor.

Hozzáfűzte, különösen köszöni a határon túlról érkezett elsöprő erejű támogatást. "Üzenjük a határon túlra, hogy ránk a jövőben is számíthattok" - mondta.

A Fidesz elnöke úgy folytatta, a kormányzás súlya nem nyomja a vállukat, ezért most az a dolguk, hogy a közösségeiket megerősítsék. Kétmillió 500 ezer szavazó bízott bennünk, "soha nem fogjuk őket cserben hagyni" - hangoztatta.



Hozzátette, egyelőre nem tudni, hogy a haza és a nemzet sorsa számára a vasárnap esti választási eredmény mit jelent, és mi ennek a mélyebb vagy magasabb értelme, ezt majd az idő eldönti. De akárhogyan is alakul, ellenzékből is a hazánkat és a magyar nemzetet fogjuk szolgálni

- hangsúlyozta Orbán Viktor.

Emlékeztetett: több mint harminc év alatt nehéz és könnyű, szép és szomorú éveket is megéltek együtt. "De egy dolgot mindenki tudhat itt, ebben a teremben és az egész országban: mi nem adjuk fel. Soha, soha, soha, de soha nem adjuk fel!" - hangoztatta.

Hozzátette, hogy a következő napok a "sebek gyógyításáról" szólnak, de aztán újra indul a munka, és ebben a munkában mindenkire, mind a 2 millió 500 ezer szavazójukra számít.

Az eredményváró vendégeitől úgy búcsúzott: mindannyiuknak sok erőt, jó egészséget és a mainál szebb estéket kíván. "A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt, hajrá Magyarország, hajrá magyarok!" - zárta beszédét szokásos elköszönésével Orbán Viktor.

