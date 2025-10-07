Már csaknem 700 ezer nemzeti konzultációs ívet kézbesítettek

Pár nap alatt már közel hétszázezer nemzeti konzultációs ívet kézbesítettek a Magyar Posta munkatársai - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) kedden az MTI-vel.

Jelezték: a kérdőívet október folyamán mindenki megkapja, és november 30-ig lehet visszaküldeni azt. Mindenkit arra biztattak: vegyen részt a nemzeti konzultációban, ezzel is kifejezve tiltakozását az adóemelés ellen.



Kifejtették: a kérdőív kitöltői öt fontos, mindenki megélhetését érintő témában mondhatják el véleményüket. Így állást foglalhatnak abban, hogy a munkát alacsony vagy magasabb adó terhelje, a gyermekes családok adókedvezményeit szűkíteni kell-e vagy inkább bővíteni, továbbá hogy megmaradjon-e az édesanyák és a 25 év alatti fiatalok adómentessége vagy sem.

Ezen kívül a konzultáció kérdései közé tartozik még, hogy az olcsó orosz energia helyett drágábban és máshonnan vásároljon-e Magyarország, ami értelemszerűen rezsiemeléssel járna, vagy tartsunk ki az olcsóbb energiabeszerzés és a rezsicsökkentés mellett. Szintén a kérdéssor eleme, hogy a vállalkozások fizessenek-e továbbra is alacsony társasági adót, vagy a Brüsszel által elvárt magas adót fizessék.

Úgy fogalmaztak: "Brüsszel háborús döntéseket hoz, a háború és Ukrajna finanszírozásához pedig adóemeléseket akar rákényszeríteni a tagállamokra, Brüsszel bábjai ennek megfelelően készülnek is az adóemelésekre".

A nemzeti kormány ezzel szemben következetesen nemet mond Brüsszel megrendeléseire, és az adó-, valamint rezsicsökkentés politikáját folytatva meg akarja tartani Európa legalacsonyabb adókulcsait - hangsúlyozta közleményében a tájékoztatási központ.