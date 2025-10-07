Rengeteg zárjegy nélküli cigit találtak egy pécsi férfinél
2025. október 07. kedd 07:30
A Pécsi Járásbíróság hétfőn elrendelte egy férfi letartóztatását egy hónapra pénzmosás bűntette alapos gyanúja miatt.
A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított 2025. október 3-án az esti órákban, a tulajdonában lévő gépkocsijából egy garázsba zárjegy nélküli cigarettákat kezdett átpakolni 4.630.000 forint értékben. A garázsban további zárjegy nélküli cigarettákat talált a rendőrség több, mint 14.000.000 forint értékben. A gyanúsított a cigaretták eredetéről, jogszerű birtoklásának tényéről nem nyilatkozott, igazolást nem tudott mutatni. A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított a cigarettákat tovább értékesítés céljából birtokolta.
A gyanúsított, hasonló bűncselekmény elkövetése miatt büntetett előéletű.
Alaposan tartani lehet attól, hogy a gyanúsított - a gyanúsításban szereplő súlyos bűncselekményre tekintettel - megszökne, elrejtőzne, bizonyítási eszközök elrejtésével, megsemmisítésével veszélyeztetné a bizonyítást, illetve újabb, szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követne el. Mindezekre figyelemmel a bíróság elrendelte a letartóztatását.
Az ügyész a bíróság határozatát tudomásul vette, a gyanúsított enyhébb kényszerintézkedés alkalmazása érdekében jelentett be fellebbezést, míg a védője - aki a bíróság ülésén nem jelent meg - az ülést követő három napon belül tehet jogorvoslati nyilatkozatot. A bíróság végzése nem végleges.
Forrás: Katasztrófavédelem
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Rengeteg zárjegy nélküli cigit...
- A veszélyhelyzet meghosszabbításáról...
- Javában dolgoznak Pécs ikonikus...
- Péterffy Attila nem tudta útját állni...
- A mohácsi Duna-hídon keresztül vezet...
- Ügyészségen a Kossuth téri ásatás
- Az év madaráról hallhatunk érdekes...
- Moszkvába távozik a PINKK Pécsi 424...
- Négy autó ütközött Pécsett, a...
- Felborult egy autó a Mecsekben, Komló...