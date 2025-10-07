Kitettek magukért a baranyai polgárőrök az országos versenyen!

A hétvégén Budapesten zajlott a XXI. Országos Közlekedésbiztonsági Polgárőr Verseny, melyen a korábbi évekhez hasonlóan a Baranya Vármegyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége is képviseltette magát.

A verseny elméleti és gyakorlati feladatok sorából állt, a résztvevők számot adhattak a polgárőr tevékenységgel kapcsolatos és közlekedési ismereteikről, illetve autós és motoros ügyességi pályán is bizonyíthatták felkészültségüket.

Az eredmények magukért beszélnek, a baranyai polgárőrök kitettek magukért: motoros csapatversenyben Baranya vármegye végzett az első helyen; motoros egyéni versenyben Fóti Péter első, Pusch Kornél második helyezést ért el; go-kart versenyben Szabó Rudolf első, Fóti Péter második, Pusch Kornél pedig a negyedik helyezést szerezte meg. A versenyzőket kollégáink készítették fel.