Melegszik az idő, akár húsz fok is lehet szerdán!

Estétől csökken a felhőzet, a csapadékgócok megszűnnek, és éjjel a legtöbb helyen kiderül az ég, de főként a Dunántúlon és a keleti határ mentén lehetnek felhősebb tájak is.

Hajnalra a szélcsendes tájakon foltokban köd képződhet. Szerdán a meglévő felhőzet gomolyosodik, másutt gomolyfelhők képződnek, emellett többórás napsütés várható.

Csapadékra nem kell számítani.

Az északnyugati, északi szél nagy területen lesz élénk, emellett ma főként a Dunántúlon, holnap pedig a Tisza tágabb környezetében olykor erős is.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 8 fok között alakul, de a szélcsendes északi völgyekben ennél hidegebb lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 15 és 20 fok között várható.