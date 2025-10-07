Melegszik az idő, akár húsz fok is lehet szerdán!
2025. október 07. kedd 19:30
Estétől csökken a felhőzet, a csapadékgócok megszűnnek, és éjjel a legtöbb helyen kiderül az ég, de főként a Dunántúlon és a keleti határ mentén lehetnek felhősebb tájak is.
Hajnalra a szélcsendes tájakon foltokban köd képződhet. Szerdán a meglévő felhőzet gomolyosodik, másutt gomolyfelhők képződnek, emellett többórás napsütés várható.
Csapadékra nem kell számítani.
Az északnyugati, északi szél nagy területen lesz élénk, emellett ma főként a Dunántúlon, holnap pedig a Tisza tágabb környezetében olykor erős is.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 8 fok között alakul, de a szélcsendes északi völgyekben ennél hidegebb lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 15 és 20 fok között várható.
MTI
