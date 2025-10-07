Sombereki kislány nyerte meg a rendőrség rajzpályazatát

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság az illetékességi területén található alapfokú oktatási intézmények részére rajzpályázatot hirdetett az Állatok Világnapja alkalmából.

A rajzpályázat első három helyezettje családjával - a Pécsi Állatkertbe - ingyenes állatkerti belépőt és foglalkozást nyert.



I. helyezett:

Fenyősi Johanna (Sombereki Kalász Márton Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)



II. helyezett:

Blaskó Zora (Pécsi Szieberth Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)



III. helyezett:

Schiszler Kiara (Pécsi Meszesi Általános Iskola Vasas-Somogy-Hirdi Általános Iskolája)