Sombereki kislány nyerte meg a rendőrség rajzpályazatát
2025. október 07. kedd 18:14
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság az illetékességi területén található alapfokú oktatási intézmények részére rajzpályázatot hirdetett az Állatok Világnapja alkalmából.
A rajzpályázat első három helyezettje családjával - a Pécsi Állatkertbe - ingyenes állatkerti belépőt és foglalkozást nyert.
I. helyezett:
Fenyősi Johanna (Sombereki Kalász Márton Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)
II. helyezett:
Blaskó Zora (Pécsi Szieberth Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)
III. helyezett:
Schiszler Kiara (Pécsi Meszesi Általános Iskola Vasas-Somogy-Hirdi Általános Iskolája)
Forrás: police.hu
