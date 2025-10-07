Sombereki kislány nyerte meg a rendőrség rajzpályazatát

2025. október 07. kedd 18:14

Sombereki kislány nyerte meg a rendőrség rajzpályazatát

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság az illetékességi területén található alapfokú oktatási intézmények részére rajzpályázatot hirdetett az Állatok Világnapja alkalmából.

 

A rajzpályázat első három helyezettje családjával - a Pécsi Állatkertbe - ingyenes állatkerti belépőt és foglalkozást nyert.

I. helyezett:
Fenyősi Johanna (Sombereki Kalász Márton Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)

II. helyezett:
Blaskó Zora (Pécsi Szieberth Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)

III. helyezett:
Schiszler Kiara (Pécsi Meszesi Általános Iskola Vasas-Somogy-Hirdi Általános Iskolája)

Forrás: police.hu