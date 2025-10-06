Felborult egy autó a Mecsekben, Komló közelében

Tetejére borult egy személygépkocsi vasárnap délután Komló közelében.

Az autóban utazók önerejükből hagyták el a járművet, egyiküket könnyebb sérülésekkel szállították kórházba.

A komlói hivatásos tűzoltók a helyszínt biztosították, illetve a forgalmat irányították.