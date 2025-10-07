A veszélyhelyzet meghosszabbításáról dönthet az Országgyűlés
2025. október 07. kedd 09:25
Rendkívüli ülést tart kedden az Országgyűlés, az egyetlen napirendi pont az orosz-ukrán háború miatti veszélyhelyzetről szóló törvényjavaslat általános vitája.
A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülésnap 11 órakor kezdődik. Megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Örvendi László (Fidesz) volt országgyűlési képviselőről, majd napirend előtti felszólalások hangzanak el.
A kormány azzal indokolta a rendkívüli ülés kezdeményezését, hogy a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló törvény módosításával összefüggő szavazások halasztása fontos jogalkotói célkitűzések késedelmes megvalósítását eredményezné.
Az előterjesztés elfogadásával az Országgyűlés felhatalmazná a kormányt, hogy a november közepén lejáró veszélyhelyzetet újabb 180 nappal, 2026. május 13-ig meghosszabbítsa.
MTI
