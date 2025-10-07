Javában dolgoznak Pécs ikonikus épülete, a Nemzeti Casino felújításán a szakemberek

Az épület történetét kutatók, tervezők, mérnökök, műszaki ellenőrök és még megannyi munkaerő dolgozik azon, hogy Pécs egyik ikonikus épületét vissza tudjuk adni a pécsieknek és a tehetséges diákoknak - hangsúlyozta az MCC főigazgatója a Nemzeti Casino építésének sajtónyilvános bejárásán hétfőn. Szalai Zoltán kiemelte, több mint 300 diák tanulhat az épületben, 125 kollégiumi férőhely, 17 oktatóterem létesül, a nyilvános rendezvények keretében pedig értékes programokra látogathatnak el a pécsi polgárok.

Az MCC gondozásába 2020-ban került az évtizedek óta üresen álló, rendkívül lepusztult állapotú épületkomplexum, majd az alapos tervezési fázist követően indén augusztusban indult el a kivitelezés.

A sajtótájékoztatón Hoppál Péter hangsúlyozta, a pécsiek háromszorosan is nyertesei a beruházásnak. Az országgyűlési képviselő és kormánybiztos úgy fogalmazott, egyrészt alapvető fontosságú, hogy a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozója hosszú távon gondolkodik és bázist épít Pécsen. Másrészről eltűnik a belváros egyik tájsebe és harmadrészt rövid időn belül egy új kulturális központ és találkozási pont létesül a belvárosban.

„A fejlesztés messze túlmutat Pécs város határain" - mutatott rá Őri László az eseményen. A Baranya Vármegyei Közgyűlés elnöke elmondta, meggyőződése, hogy a tehetséggondozásból és az építési projektből a vármegye települései és a szomszédos vármegyék is profitálnak majd. Arra is rámutatott, kulcsfontosságú, hogy egy képzési központ jövőt mutat a fiataloknak, akik tehetségüket majd helyben tudják kamatoztatni.

A Nemzeti Casino ikonikus történelmi épület

A pécsi városkép meghatározó épülete, a belváros egyik legpatinásabb, ugyanakkor évtizedek óta üresen álló épülete, a Nemzeti Casino - amit sokan a Fegyveres Erők Klubjaként ismertek, vagy Tiszti Casino, Tiszti Klub néven emlegettek -, csodás múltra tekint vissza. Az egykor fényes múltú épület évtizedeken át üresen ált, a már meglévő hibák és hiányosságok miatt pedig az állapota folyamatosan és exponenciálisan romlott az idők során.

Ezért az eddigi időszak legfontosabb feladata az állagmegóvás volt. Olyan munkálatokra volt szükség, melyek hozzájárultak ahhoz, hogy az épületben lehetőség szerint további állagromlás ne következzen be, illetve, hogy a tervezési munkák alatt bejárható legyen, valamint kívülről és belülről is biztonságossá,megközelíthetővé váljon.

Ennek érdekében többek között a homlokzat épülethálót kapott, valamint a tető beázása következtében kialakult jelentős károsodást is csökkentették a szakemberek. A homlokzaton a fagykárok, vizesedések, az esővíz-elvezető rendszer és a tető hibáiból adódó leázások és a futónövényzet okozta károsodások jelentenek problémát,idén tavasszal pedig az ereszről vakolatdarabok hullottak le, ezért a szakemberek a veszélyes részeket eltávolították.

Tervezés és kivitelezés

A tervezési fázis 2022-ben indult, majd 2024-ben megkezdődött a projekt megvalósítási szakasza. Az MCC az előírt jogszabályok szerint kivitelezési közbeszerzést írt ki a teljes felújítás munkálataira vonatkozóan. A Nemzeti Casino teljeskörű tervezését a Masszi Pál (okl. építészmérnök,műemlékvédelmi szakmérnök, a szabad művészetek doktora) vezette pécsi MassziÉpítész Irda Kft. végezte.

A kivitelezés projekt menedzsment csapata és a műszakiellenőri team is javarészt helyi mérnökökből tevődik össze. A kivitelezési megbízást a közbeszerzésen a Fejér-B.Á.L. Zrt. nyerte el, nettó 8,9 milliárd forint + ÁFA összegért. A nyertes cégek feladata lesz a Pécs, Király utca 13. és Mária utca 10. alatt található épületek generálkivitelezése - beleértve az építészeti, mélyépítési, épületvillamossági, épületgépészeti, erősáramú és gyengeáramú munkákat is.

Az MCC céljai

A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány célja, hogy ingyenes tehetséggondozási programjait minél több fiatal számára elérhetővé tegye, ezért fokozatosan bővíti tevékenységét a legfontosabb regionális központokban, így Pécsett is.

A projekt megvalósulását követően az ingatlan oktatási-tehetséggondozási központkén tés mintegy 125 fiatalnak helyet adó bentlakásos diákszállásként működik majd.

Emellett az épület visszakapja egykori, a polgári életet pezsgővé tevőfunkcióit, így például az MCC a pécsiek számára is nyitott eseményeket, könyvbemutatókat, kerekasztal-beszélgetéseket, konferenciákat tervez rendezni, tovább erősítve ezzel Pécs regionális szerepét.

A felújításra kerülő Nemzeti Casinó új épületszárnyában kapnak helyet a tehetséggondozó intézmény oktatási célú helyiségei, melyekben az általános és középiskolás, valamint egyetemista diákok tanulnak majd. A Mária utca felől egy új épületben 125 férőhelyes kollégium létesül.

A most induló beruházás az elmúlt évek egyik legnagyobb léptékű és jelentőségű fejlesztése Pécsen, amelynek során a belváros nagy múltú épülete újul meg visszaadva így azt a közösségszámára. Az épületegyüttes az egyik legpatinásabb központja lesz a Kárpát-medencei tehetséggondozó intézménynek.

Az MCC folyamatos párbeszédre törekszik a környéken lakókkal. Az építkezésről a https://pecsinemzeticasino.hu/ weboldalon naprakész információk találhatók.

Képünkön az épület látványterve látható.

