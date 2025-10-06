Négy autó ütközött Pécsett, a mentőkre is szükség volt
2025. október 06. hétfő 18:27
Négy gépkocsi karambolozott Pécsen, a Bogádi út és az Üszögi út kereszteződésénél hétfőn késő délután.
Csak egy jármű áramtalanítására volt szükség, amelyet a város hivatásos tűzoltói végeznek el.
A balesethez a mentők is kiérkeztek az egység mellett.
Forrás: Katasztrófavédelem
