Négy autó ütközött Pécsett, a mentőkre is szükség volt

Négy gépkocsi karambolozott Pécsen, a Bogádi út és az Üszögi út kereszteződésénél hétfőn késő délután.

Csak egy jármű áramtalanítására volt szükség, amelyet a város hivatásos tűzoltói végeznek el.

A balesethez a mentők is kiérkeztek az egység mellett.