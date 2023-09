Péterffy Attila nem tudta útját állni Pécs demográfiai lejtmenetének

Elvándorlás helyett fejlődés" - hangzott Péterffy Attila szlogenje 2019-ben, amikor polgármesterjelöltként azt üzente szembeszáll a városunkat 1990 óta sújtó demográfiai lejtmenettel. A KSH adatai szerint azonban megválasztása óta közel ötezer fővel csökkent a város népessége három év leforgása alatt, fogalmazott közleményében a pécsi Fidesz-frakció.

Azt írták, "ebből is látszik, hogy Péterffy Attila semmilyen intézkedést nem hozott a pécsi családok érdekében. Sőt, éppen ellenkezőleg: az elmúlt évek legnagyobb korrupciós botrányaként elhíresült lakásmutyival, amelynek ügyében a katonai ügyészség is nyomoz, mivel a gyanú szerint kenőpénzért utaltak ki bennfentesek önkormányzati lakásokat, miközben jelenleg is tisztességes pécsi családok ezreinek igényei sorakoznak a városházán.

Ezzel párhuzamosan pedig a baloldali politikai elit tagjai is szert tettek önkormányzati bérlakásokra.

Péterffy Attila a COVID alatt saját kezűleg juttatott az alpolgármestere környezetének két lakást is, de Mellár Tamás kampányemberének is jutott egy. Az önkormányzati lakások mellett azonban önkormányzati pozíciókat is családon belül osztogatják: egészen példátlan módon a Péterffy-csapat tagja, Siposné Bikali Éva DK-s képviselő férje már két önkormányzati cégnél is felügyelő bizottsági tagsággal büszkélkedhet.

A Fidesz pécsi képviselőcsoportja ezzel szemben számtalan alkalommal tett különböző javaslatot a fiatalok és a gyermeket nevelő pécsi családok megsegítésére. Ezek között voltak szimbolikus javaslatok, mint például, amikor a házasulandó pécsiek házasságkötési díjának teljes eltörlését szorgalmaztuk és voltak olyanok is, amelyek jelentős financiális segítséget nyújtottak volna a pécsi családoknak, mint az építményadó megszüntetésére tett javaslatunk a nagycsaládosok esetében, vagy a bölcsődei térítési díjak mérséklésének szorgalmazása az önkormányzati fenntartású bölcsődékben.

2020 óta összesen nyolc alkalommal javasoltuk a városvezetésnek az említett könnyítések bevezetését, azonban a Péterffy Attila vezette baloldal folyamatosan elutasította kezdeményezéseinket.



Biztosíthatjuk a pécsieket, hogy miként a Kormány számára is kiemelt stratégiai cél a családok megerősítése, úgy a jövőre reményeink szerint felálló új, pécsi jobboldali városvezetésnek is hangsúlyos intézkedéscsomagja lesz a családvédelemi rendeletek megalkotása és a várost érintő évtizedes demográfiai válsággal való kitartó küzdelem, egy valódi elszámoltatással együtt!

Legyen Pécs igazi családbarát város!".