Viharos széllel záporok érkezhetnek csütörtökön

Éjszaka fokozatosan befelhősödik az ég. Holnap nagyobbrészt felhős vagy erősen felhős égre számíthatunk, délkeleten azonban naposabb idő lesz, ott csak késő délutántól növekszik meg a felhőzet.

A reggeli északkeleti csapadékgócok távozását hosszabb szünet követi, majd délutántól várhatóan előbb az ország északnyugati felén kell képződő, illetve délnyugatról északkelet felé mozgó záporra, zivatarra készülni egyre több helyen, késő délutántól, estétől pedig már az Alföldön is valószínű kialakulásuk.

Nagyobb eséllyel a déli megyékben néhol heves zivatar is előfordulhat!

A jellemzően délies szél csak zivatarok körül lehet erős vagy viharos. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön tág határok, 23 és 36 fok között valószínű.

Az Alpokalja egyes részein és Észak-Borsodban lesz a legenyhébb, míg a Dél-Alföldön a legmelegebb az idő.