Frissen végzett rendőrök álltak munkába Baranyában
2025. augusztus 13. szerda 13:35
Munkába álltak Baranyában a tízhónapos képzésen végzett egyenruhások.
Dr. Szijártó István r. dandártábornok, Baranya vármegye főkapitánya fogadta szerdán Pécsett, a főkapitányságon a frissen végzett tiszthelyetteseket.
Közülük Martinek Dániel r. őrmester jó tanulmányi eredménye elismeréseként dicsérettel és jutalommal zárta a képzést.
A főkapitány úr reményét fejezte ki, hogy mindannyian megtalálják számításaikat, és örömüket lelik majd választott hivatásukban, valamint biztosította a frissen esküt tett kollégákat arról, hogy minden segítséget megkapnak a szakmai fejlődéshez és a zavartalan munkavégzéshez.
Forrás: police.hu
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Frissen végzett rendőrök álltak...
- Hatalmas füst borította be Pécset -...
- Vandál pusztított el egy facsemetét a...
- Csaknem 30 ezren dolgoznak az idei...
- Volt egyszer egy Tejbisztró:...
- Kommandósok csaptak le az illegális...
- Csütörtöktől a legmagasabb fokozatú...
- Új bemutatókkal is készül a pécsi...
- Vasárnap országos tűzgyújtási tilalom...
- Ritka madár is gyűrűt kapott a...