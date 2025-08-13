Frissen végzett rendőrök álltak munkába Baranyában

Munkába álltak Baranyában a tízhónapos képzésen végzett egyenruhások.

Dr. Szijártó István r. dandártábornok, Baranya vármegye főkapitánya fogadta szerdán Pécsett, a főkapitányságon a frissen végzett tiszthelyetteseket.

Közülük Martinek Dániel r. őrmester jó tanulmányi eredménye elismeréseként dicsérettel és jutalommal zárta a képzést.



A főkapitány úr reményét fejezte ki, hogy mindannyian megtalálják számításaikat, és örömüket lelik majd választott hivatásukban, valamint biztosította a frissen esküt tett kollégákat arról, hogy minden segítséget megkapnak a szakmai fejlődéshez és a zavartalan munkavégzéshez.