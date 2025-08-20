Két baranyai tóba is érkezett utánpótlás pontyokból
2025. augusztus 20. szerda 15:38
A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége a nyár utolsó hónapjában pontyot helyezett ki kettő halgazdálkodási hasznosításában lévő vízterületére.
A telepítés során a Pécsi-tóba 1500 kg, míg a Kovácsszénájai-tóba 500 kg fogható méretű, 2,8 kg/db átlagsúlyú ponty került ki, amely remélhetőleg sok horgásztársnak fog jó horgászélményt biztosítani!
Forrás: HEBMESZ
