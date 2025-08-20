Családi fesztivállal, ünnepi programokkal és különleges koncerttel várják a pécsieket
2025. augusztus 20. szerda 08:45
Államalapításunk ünnepén Pécs egész napos programokkal várja a városlakókat és a látogatókat. Augusztus 20-án családi fesztivál, ünnepi műsor, kenyéráldás, szentmise és nagyszabású koncert is szerepel a kínálatban.
10.00-17.00 KOVÁSZ - családi fesztivál
Délelőtt 10 órától a Pécsi Egyházmegye családi fesztiválja, a KOVÁSZ színes programokkal, tárlatvezetésekkel, koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal várja a család minden tagját a Rózsakerttől a Püspöki Palotáig.
Kiemelt programok:
10:00 Felföldi László pécsi megyéspüspök köszöntője, Rózsakert
10:05 Kolompos mulatság, Rózsakert
11:30 Ringató gyerekkoncert, Püspöki Palota kertje
14:00 Pityi Palkó - a Bóbita Bábszínház vásári bábjátéka, Rózsakert
16:00 Boridalok (gyerekzene), Rózsakert
A kísérőprogramokban idén is tárlatvezetésekkel, múzeumpedagógiai barangolásokkal, népi játékokkal, ugrálóvárakkal, habpartyval, kézműves foglalkozásokkal, íjászattal, vívással, lovaglási lehetőséggel, állatsimogatóval, gasztrokulturális élményekkel, termelői piaccal várják az érdeklődőket.
17.00-18.00 - Ünnepi műsor és kenyéráldás
A Szent István téren, az Ókeresztény sírkamra bejárata melletti füves területen 17:00 órától Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye megyéspüspöke osztja meg ünnepi gondolatait és áldja meg az új kenyeret. Ünnepi köszöntőt mond Péterffy Attila, Pécs város polgármestere. Rossz idő esetén esőhelyszínen, a Dóm Kőtárban zajlik a program.
18.00 - Ünnepi Szentmise a Pécsi Bazilikában
Szentmise a székesegyházban Szent István király, Magyarország fő védőszentjének főünnepén.
19.30 - Bársony Bálint és a Magyar Rhapsody Projekt: Ősapáink útján
A Szent István téren Bársony Bálint és együttese, a Magyar Rhapsody Projekt (MRP) ad különleges koncertet.
A Magyar Rhapsody Projekt 2014-ben alakult azzal a céllal, hogy zenéjével erősítse nemzeti identitásunkat, és tisztelegjen a nagy magyar zeneszerzők, népdalgyűjtők előtt. A Kárpát-medencei és keleti népi hangszerek hangját modern hangszereléssel ötvözik, így koncertjeiken egyszerre szólal meg a múlt és a jelen. Műsorukban Bartók Béla és Kodály Zoltán népdalgyűjtéseinek feldolgozásai, balkáni és türk dallamok csendülnek fel, egyedi, filmzenei hangulatú hangszerelésben. Eső esetén a rendezvény a Kodály Központban 20.00 órakor kezdődik, a helyfoglalás érkezési sorrendben, a terem befogadóképességének erejéig történik.
Minden program díjmentes, így bárki bekapcsolódhat az augusztus 20-ai forgatagba, és részese lehet a pécsi ünnepi eseményeknek, amelyek egyszerre szólnak a hagyományról, a hitről, a közösségről és a közösen átélt élményekről.
A programok ingyenesek!
