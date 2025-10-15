Ma befejeződik a nyugdíjasok élelmiszer-utalványainak kézbesítése

Október 15-én azaz ma befejeződik a nyugdíjasoknak járó, 30 ezer forintos élelmiszer-utalványok kézbesítése - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára szerdán az M1 aktuális csatornán.

Zsigó Róbert elmondta, több mint 2,3 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapja meg az utalványt. A juttatás összértéke 70 milliárd forint, ebből 13 milliárd forintot már levásároltak az érintettek.

Hozzátette, aki nem tudta átvenni, és értesítést kapott a kézbesítőtől, tíz napig felveheti a postán; aki nem kapott értesítést, de jogosult az utalványra, a Magyar Államkincstár honlapján található telefonszámon jelentkezhet. Az nem fordulhat elő, hogy valaki jogosult, és nem kapja meg vagy nem tudja felhasználni az utalványt - hangsúlyozta.

Az utalványokat december 31-ig lehet levásárolni kizárólag hideg élelmiszerre a nagyobb élelmiszerüzleteken túlmenően a piacon, őstermelőknél, zöldég- és hentesüzletekben is.

"Azt szeretnénk elérni, hogy az idősek a legszélesebb körben és legegyszerűbb módon tudják igénybe venni az ellátást" - fogalmazott az államtitkár.

Zsigó Róbert kitért arra, hogy a novemberben érkezik az inflációkövető nyugdíj-kiegészítés, amelynek összege átlagosan 47 200 forint, decemberben pedig mindenki az emelt összegű nyugdíjat kapja majd. "2010-ben megállapodást kötöttünk az idősekkel arról, hogy amíg nemzeti kormány van, megőrizzük a nyugdíjak vásárlóértékét" - idézte fel.

"Visszavezettük a 13. havi nyugdíjat, amit a baloldal elvett, az idősek ezt is meg fogják kapni, emellett megvédjük és fenntartjuk a rezsicsökkentést, ami fontos az időseknek" - jelentette ki.

Az államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában is felhívta a figyelmet arra, hogy a "Tisza párt politikusai, szakértői több esetben elmondták, hogy a 13. havi nyugdíjat feleslegesnek tartják, és a rezsicsökkentést megszüntetendőnek gondolják".

"Ugyanaz a retorika, mint 2010 előtt, akkor csökkent a nyugdíjak reálértéke, és elvették a 13. havi nyugdíjat. Ha nem figyelünk, ez várhat rájuk"

- jegyezte meg.