Elvonulnak a felhők, napsütéses órák várnak ránk szerdán

Éjjel nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, majd hajnalra vékonyodik, szerda napközben egyre nagyobb területen szakadozik is a felhőzet, az ország döntő részén több órára kisüt a nap.

Néhol gyenge eső, zápor előfordulhat.

Az északias szél nagyrészt mérsékelt marad.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között várható, de a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 12 és 17 fok között alakul.