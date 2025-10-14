Elvonulnak a felhők, napsütéses órák várnak ránk szerdán
2025. október 14. kedd 19:30
Éjjel nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, majd hajnalra vékonyodik, szerda napközben egyre nagyobb területen szakadozik is a felhőzet, az ország döntő részén több órára kisüt a nap.
Néhol gyenge eső, zápor előfordulhat.
Az északias szél nagyrészt mérsékelt marad.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között várható, de a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 12 és 17 fok között alakul.
MTI
