Kétszer is előadják Verdi Aidáját a Pannon Filharmonikusok Pécsen

Kesselyák Gergely vezényletével és Aczél András rendezésében félig szcenizált formában adja elő Verdi Aidáját a Pannon Filharmonikusok zenekar október 18-án és 19-én a pécsi Kodály Központban - tájékoztatta az együttes kedden az MTI-t.

A zenekar közleményében jelezték, hogy a Kesselyák Gergely által életre hívott és dirigált három felvonásos mű minden idők egyik legnagyobb szabású operája, melynek előadására a tavalyi Turandot nagy sikere inspirálta a zenekart és vezető karmesterét.



Kesselyák Gergelynek azért esett a választása Verdi Aidájára, mert az a szerző középső korszakának legérettebb alkotása, összegződik benne addigi tudásának legjava, s Verdit pályája csúcsán érte a felkérés az Aida megírására.

A címszerepben Boross Csilla szopránt, a nemzetközi operaszínpadokon is ismert magyar operaénekest köszöntheti majd a publikum olyan neves előadók társaságában, mint a Hannoveri Állami Operaház mezzoszopránja Ruzana Grigorian (Amneris), a New York-i Metropolitan rendszeres fellépője Matthew Plenk (Radames), valamint Burak Bilgili (Ramfis) basszbariton, az első török operaénekes, aki világszerte fellép a legnevesebb operaházak színpadán.

Az előadásban fellépő magyar operaénekesek - Kovács István (Király) és Molnár Levente (Amonasro), Busa Gabriella (Papnő) és Varga Donát (Hírnök) - mellett a Somos János Csaba karigazgató által vezetett Nemzeti Énekkar is közreműködik majd.

A koncertekről további részletek a www.pfz.hu oldalon olvashatók.

